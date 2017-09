Bekerstunt RKC dankzij goudhaantje Seys

Zoals aangekondigd had RKC-trainer Peter van den Berg zijn ploeg op een aantal plekken gewijzigd in verband met het drukke programma van de Waalwijkers (vier wedstrijden in twaalf dagen). Henrico Drost, Serginho Greene, Roland Bergkamp en Chovanie Amatkarijo en ook de geschorste Paul Quasten ontbraken bij de eerste elf, dat leverde basisplaatsen op voor Mohamed Mezghrani, Ingo van Weert, Nikki Baggerman, Leandro Resida en Johan Voskamp.

De elf van RKC hadden het aanvankelijk erg lastig tegen de Rotterdamse eredivisionist, maar wisten met enig kunst- en vliegwerk de openingsfase zonder schade te doorstaan. Gaandeweg de eerste helft kreeg RKC zowaar enige controle over de wedstrijd, maar juist toen kreeg Sparta een drietal goede kansen op de 0-1. De beste was voor Robert Mühren, die na een fout achterin een vrije doortocht had naar het doel. RKC-keeper Etienne Vaessen voorkwam een achterstand van zijn ploeg.

Geloof

Hoewel RKC voor rust amper gevaarlijk was geworden, leek in de tweede helft het geloof te ontstaan dat er wel eens een stunt in zou kunnen zitten. Op de counter doken de Waalwijkers, inmiddels met Amatkarijo in de ploeg voor Resida, een aantal keer op voor het Sparta-doel, al ontbrak het op die momenten steeds aan een goede eindpass. Tot Amatkarijo op links ontsnapte en hij er wel in slaagde de bal bij een medespeler te krijgen. Die medespeler was mede-invaller Seys die met zijn eerste balcontact via de binnenkant van de paal raak schoot: 1-0. Daarna volgden nog 27 lange minuten voor RKC om de stunt daadwerkelijk te bewerkstelligen, maar moet gezegd dat de thuisploeg lange tijd verrassend eenvoudig stand hield. RKC was zelfs dichtbij de 2-0, maar een vrije trap van Daan Rienstra werd nog net gekeerd door Sparta-keeper Roy Kortsmit. In de slotminuten werd RKC alsnog ver teruggedrongen, maar met hangen en wurgen klaarde de ploeg van Van den Berg de klus.