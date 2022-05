Bekijk hier de mooiste beelden van de uitzinnige Feyenoord-selectie

Met video Succes van Feyenoord is het succes van Arne Slot: van lusteloos elftal tot dynamische machine

Met de 0-0 in Marseille volbracht Feyenoord de weg naar een sensationele Europese finale. De absolute grondlegger van dat succes is onmiskenbaar: trainer Arne Slot ontketende een revolutie in Rotterdam-Zuid.

0:16