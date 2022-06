Bekijk hier de tussenstanden van Dag 3 op Wimbledon: Van Rijthoven begint aan partij tegen Opelka

Rafael Nadal wurmt zich met pijn en moeite langs talentvol­le Argentijn

Rafael Nadal heeft op Wimbledon de tweede ronde bereikt. De winnaar in 2008 en 2010 had het lastig tegen het Argentijnse talent Francisco Cerundolo en leek zelfs even vijf sets te moeten spelen, maar na een versnelling wist hij het toch nog in vier sets af te maken: 6-4, 6-3, 3-6 en 6-4.

28 juni