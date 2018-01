België in Hopman Cup langs Australië

Elise Mertens versloeg Daria Gavrilova in drie sets: 2-6 6-4 6-2. Daarna rekende David Goffin, de nummer zeven van de wereld, vrij vlot af met Thanasi Kokkinakis: 6-4 6-2.



Duitsland is met twee overwinningen koploper in groep A. Op de slotspeeldag ontmoet België het Canadese team en neemt Duitsland het op tegen Australië. De groepswinnaar speelt in de eindstrijd tegen de nummer één uit de andere poule. Dat wordt Zwitserland of de Verenigde Staten.