Belgische powerlifter loopt horrorblessure op nadat hij door zijn knieën zakt met 420 (!) kilogram op schouders

Met videoAkelige beelden. De Belgische powerlifter Orhan Bilican (44) zakte op het Europees kampioenschap in Denemarken door de knieën, toen hij 420 (!) kilogram op zijn schouders nam. De Belg, die een horrorblessure opliep, voelt zich in de steek gelaten door de federatie. ,,Ik moet zelf opdraaien voor mijn terugkeer naar België.”

Orhan Bilican is geen onbekende in het wereldje van de powerlifting. Zo veroverde hij in het verleden goud op het WK en EK, én pakte hij meerdere wereldrecords. Maar op het Europees kampioenschap in het Deense Thisted liep het hélemaal verkeerd. Bilican zakte tijdens de Squat door de knieën, toen hij 420 kilogram op zijn schouders nam.

,,Zonder dat ongeluk gaf ik me 80% kans om te winnen. Maar nu zijn mijn beide knieën zijn kapot”, vertelt hij. “Mijn patellapezen zijn gescheurd, ook is er een scheur in de quadriceps en is er in mijn linkerbeen schade aan de knieschijf. Ik moet aan beide benen geopereerd worden. Er wacht mij een revalidatie van zes maanden.”

Familie en vrienden onderweg

Bilican ligt momenteel in een Deens ziekenhuis. ,,Ik ben aan mijn lot overgelaten. Mijn medische kosten zijn gedekt, maar voor mijn terugkeer naar België moet ik zelf opdraaien. De verzekering komt niet tussen, omdat ik me blesseerde tijdens competitie. En de VGPF, Vlaamse Gewichtheffers en Powerlifting Federatie, liet weten dat repatriëring niet was opgenomen in mijn contract. Daarvoor moest ik vier of vijf euro extra neertellen... Maar dat wist ik niet, net zoals de andere atleten.”

Bilican is serieus ontgoocheld. ,,Ik had een inspanning van onze federatie verwacht, want ze weten hoe zwaar ik geblesseerd ben. Mijn vrienden en familie vinden dit zo erg, dat ze met 20 man op weg zijn naar hier. Ze komen me halen in een kleine vrachtwagen, met daarin een bed. Zo kan ik donderdag al geopereerd worden in Jette.”

De powerlifter beseft dat zijn carrière er mogelijk opzit. Al is hij daar momenteel niet mee bezig. ,,Ik focus me op mijn gezondheid. Hopelijk raak ik hiervan volledig hersteld.”

Wat is powerlifting?

Powerlifting is een krachtsport die zich richt op drie verschillende fitnessoefeningen. Dat zijn de Squat (kniebuigen), Bench Press (bankdrukken) en Deadlift (een gewicht van de grond tillen). Tijdens officiële wedstrijden heb je drie kansen om een gewicht te liften. Bilican komt momenteel uit bij de zwaargewichten, in de categorie +120 kilogram.