Belgische tennissers op schema in Davis Cup

Vos zonder hoge verwachtingen naar WK cross

15:41 Over haar kansen op het WK veldrijden was Marianne Vos vrijdagmiddag heel duidelijk. ,,Ik behoor zeker niet tot de favorieten voor de regenboogtrui. Niemand van de Nederlandse ploeg trouwens, we zijn allemaal een beetje outsiders'', zei de zevenvoudig wereldkampioene in deze discipline.