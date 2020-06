Bellerin plant 3000 bomen na elke zege met Arsenal

Apetrots op koning in de Kuip: shirtje Feyenoord mee voor Máxima

17:52 Feyenoord toonde zich zeer vereerd dat koning Willem-Alexander de Kuip had uitgekozen voor een werkbezoek van anderhalf uur. Deze site mocht in kielzog van de koning mee, uiteraard op anderhalve meter. ,,Hij kwam zeer geïnteresseerd over en stelde allerlei vragen.’’