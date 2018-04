Benatia walgt van de voetbalwereld

Van der Breggen geniet sowieso in Gold Race

18:08 Anna van der Breggen start zondag als topfavoriet in de Amstel Gold Race. De renster van Boels-Dolmans won de koers in Limburg vorig jaar om vervolgens met winst in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik een ongekende trilogie te voltooien.