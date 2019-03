Bencic blijft op koers voor stunt in Indian Wells

FC Den Bosch-coach Wil Boessen houdt nu wel vast aan zijn elftal

20:42 FC Den Bosch start vrijdagvond in de uitwedstrijd tegen NEC met hetzelfde elftal als vorige week in het thuisduel met Helmond Sport. Na de 3-0-zege ziet trainer Wil Boessen geen aanleiding om iets in zijn team te veranderen.