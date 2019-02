Bencic verrast tegen Halep in kwartfinales Dubai

Talent Pogacar troeft Poels en Oomen af in koningin­nen­rit Algarve

18:57 Tadej Pogacar heeft de tweede etappe in de Ronde van Algarve gewonnen. In de rit met finish bergop over 188 kilometer tussen Almodôvar en Alto da Fóia troefde de renner van UAE Emirates Wout Poels (Sky) en Sam Oomen (Sunweb) af.