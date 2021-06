Bendsneyder al snel kansloos in ‘thuisrace’ in Assen

Voor Bo Bendsneyder verliep de TT Assen niet zoals gehoopt. De Rotterdammer eindigde zondag op de vijftiende plek in de Moto2. ,,Ik was iets te ‘eager’, maar het geluk zit me ook niet vaak mee”, zei de Rotterdammer, die voor straf tijdens de race in de Moto2 twee keer de extra lus moest rijden die is aangelegd in de Strubben.

,,Zonder die ‘long laps’ had ik zeker achtste of negende kunnen worden en misschien zelfs wel hoger. De snelheid van de motor was namelijk heel goed.” Bendsneyder koos ervoor die twee extra lussen zo vroeg mogelijk in de race te rijden. ,,Dan ben je er maar vanaf en kun je je op de rest van de race focussen en proberen nog wat jongens in te halen. Dat lukte best goed en uiteindelijk ben ik nog 15e geworden. Daar ben ik tevreden mee. Het is toch weer een puntje voor het WK erbij.”

De enige Nederlander in het WK wegrace rijdt dit seizoen voor het Indonesische team Pertamina Mandalika. Hij heeft een redelijk goede motor tot zijn beschikking, die hem ook in de TT niet in de steek liet. ,,De snelheid is er zeker, ik kan wel degelijk met de top meekomen, alleen het geluk ontbreekt nog weleens. Zo had ik tijdens de race een paar keer dat de versnelling bij het terugschakelen in de neutrale stand sprong. Ik kon daar niets aan doen.”

Bendsneyder had ondanks zijn pikstart toch genoten van de race, maar hoopte vooraf op meer. ,,Het goede gevoel overheerst. Ook fijn dat er weer mensen op de tribunes zaten, ook al waren het er veel minder dan in andere jaren. We gaan weer een beetje toe naar het normale.”