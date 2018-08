Beresterke Bertens naar finale in Cincinnati

Juichende Van der Poel tweede achter ploegmaat in Noorwegen

18:38 Mathieu van der Poel is tweede geworden in de derde etappe van de Arctic Race of Norway. Heel teleurgesteld zal hij niet zijn, want zijn Tsjechische ploeggenoot bij Corendon-Circus, Adam Toupalik, wist de rit te winnen. In de sprint bergop in Hammersfest bleef de Nederlandse kampioen de Rus Sergei Chernetski voor, die derde werd.