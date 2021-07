Berrettini tegen Federer-beul geen moment in de problemen op weg naar finale Wimbledon

Djokovic of Shapovalov?Matteo Berrettini mag zich voor het eerst finalist noemen op een grandslamtoernooi. In zijn halve finale tegen de Pool Hubert Hurkacz, gaf de Italiaanse nummer 9 van de wereld geen moment echt de controle uit handen: 6-3, 6-0, 6-7(3), 6-4. Wie servicekanon Berrettini zondagmiddag tegenkomt in de eindstrijd op Wimbledon, blijkt later.

Hubert Hurkacz was waarschijnlijk de grootste verrassing bij de laatste vier op Wimbledon. De 24-jarige Pool sloeg woensdag nog op imposante wijze Roger Federers droom voor een 21ste grandslamtitel aan diggelen, maar moest op hetzelfde Centre Court vanmiddag zijn meerdere erkennen in Matteo Berrettini. Het was de Italiaanse hardhitter die in de loop van de openingsset de eerste fout afdwong bij zijn tegenstander, om vervolgens niet meer om te kijken.

Volledig scherm © AP Hurkacz was zichtbaar ontdaan en trok zijn concentratieverlies door in de tweede set. Hij stapelde fout op fout en zag zijn achterstand verder oplopen. Ondertussen leek voor Berrettini niets verkeerd te kunnen gaan op het heilige gras en de nummer 7 van de plaatsingslijst stormde door naar 6-0 setwinst, nog altijd binnen het uur.

Met zijn rug tegen de muur lukte het Hurkacz dan toch zichzelf weer op te peppen voor de derde set. Hij wist zijn eigen servicegames weer binnen te halen en sleepte er een tiebreak uit tegen Berrettini, die op zijn beurt ook zijn ding bleef doen met eerste opslagen van gemiddeld dik 200 kilometer per uur. Hurkacz wist de set over de streep te trekken en verlengde daarmee de wedstrijd, maar werd in de vierde set direct gebroken om het momentum toch weer aan de Italiaan te geven. De schade bleek niet meer te repareren: 6-4.

Zo bereikte Berrettini op 25-jarige leeftijd zijn eerste finale in een Grand Slam, na twee jaar geleden al eens de halve eindstrijd te hebben gehaald op de US Open. Hij neemt het zondag op een volgepakt Centre Court op tegen vijfvoudig Wimbledon-winnaar Novak Djokovic of de Canadees Denis Shapovalov.

Volledig scherm © EPA