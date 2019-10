Bertens begint Elite Trophy met overtuigende zege op Vekic

Kiki Bertens is op overtuigende wijze begonnen aan de WTA Elite Trophy in het Chinese Zhuhai. De 27-jarige Wateringse won haar eerste groepsduel in twee sets van Donna Vekic uit Kroatië: 7-6 (5), 6-2.

Vekic startte de partij in het vrijwel lege stadion beter dan Bertens en sloeg direct toe op de service van haar Nederlandse opponente. Bertens maakte de break even later ongedaan (3-3), waarna een tiebreak de beslissing moest brengen. Daarin was Bertens net wat sterker.

De tweede set was veel minder spannend. Na een korte blessurebehandeling voor Vekic nam Bertens direct het initiatief en ze liep uit naar een voorsprong van 5-0. Vekic kwam nog wel even terug, maar Bertens gaf de zege niet meer weg: 6-2.

Bertens als eerste geplaatst

De WTA Elite Trophy is het eindejaarstoernooi voor de twaalf hoogstgeplaatste speelsters die zich níét voor de WTA Finals hebben gekwalificeerd. Aangezien Bertens dat prestigieuze toernooi nét misliep, is ze in Zhuhai als eerste geplaatst.

De vier groepswinnaars bij de WTA Elite Trophy - er zijn vier groepen van drie speelsters - verzekeren zich van een plek in de halve finales. De tweede tegenstandster van Bertens in groep 1 is Dayana Yastremska uit Oekraïne.

Opmerkelijk moment

Er was nog een opmerkelijk moment tijdens de partij van Bertens tegen Vekic, vanwege een soort van sissend geluid door het stadion in Zhuhai. Het geluid was mogelijk afkomstig uit een van de speakers.