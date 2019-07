Bertens-beul Strycova ook te sterk voor Mertens

Voor Mertens, de nummer 21 van de wereld, leek aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht. Ze won overtuigend de eerste set en leek met een voorsprong van 5-2 af te stevenen op de kwartfinales. Maar van het een op het andere moment was de Belgische het volledig kwijt. Strycova won zelfs negen games op rij (7-5, 4-0), voor Mertens weer op het scorebord terecht kwam. Dat was na een medische time-out, maar die hielp haar niet meer. Strycova won de derde set simpel: 6-2.



In de volgende ronde treft Strycova de winnaar van het duel tussen Johanna Konta en Petra Kvitová.



Ook Shuai Zhang bereikte de laatste acht in Londen. De Chinese rekende in drie sets af met de Oekraïense Dayana Yastremska: 6-4, 1-6, 6-2.