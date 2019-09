Bertens blaast opnieuw vroege aftocht en zet WTA Finals op het spel

Bertens speelde al vier keer eerder tegen Sabalenka en wist alle ontmoetingen te winnen. Dit jaar was ze de Wit-Russische nummer 14 van de wereld al de baas in Sint-Petersburg en Eastbourne, maar daar was in de openingsset weinig van te merken. Na amper 24 minuten spelen zat de set er al op met Sabalenka als duidelijke winnares: 6-1.



In de tweede set leverde Bertens direct haar servicebeurt in en kwam ze zelfs 5-1 achter te staan. Juist op dat moment liet ze haar beste tennis zien en overleefde Bertens een matchpoint om terug te komen tot 5-5. Sabalenka begon meer fouten te maken en minder te bewegen, maar wist er toch nog een tiebreak uit te slepen. Daarin leefde Sabalenka weer op en kreeg ze opnieuw meerdere wedstrijdpunten, maar op het vijfde punt sloeg Sabalenka definitief toe: 6-1 en 7-6 (9).