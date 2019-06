Bertens blijft ook op gras winnen

In de tweede set deed Sabalenka er nog een schepje bovenop, qua harde klappen. Bertens speelde een eerste echt mindere servicegame en werd op 0-1 gebroken. Ze raakte niet van slag en repareerde de break bij 1-3, met enig fortuin overigens. Maar ook in het slot van de set zakte het niveau van Bertens. De break van Sabalenka op 4-3 was beslissend.



In de derde set wisselde het momentum een paar keer. Na overleg met coach Raemon Sluiter had Bertens aanvankelijk weer wat vaker het initiatief. Ze brak Sabalenka ook, maar toen die weer wat opschakelde, was het weer ‘gewoon’ 4-4. Na een knappe game richting 5-4 riep Bertens vervolgens nogmaals opnieuw Sluiter de baan op. Een game later was het gedaan, al had ze dat ook te danken aan een paar fouten van Sabalenka.



Bertens treft morgen in de halve finale de winnares van de partij tussen Karolina Pliskova, de nummer 3 van de wereld, en Jekaterina Alexandrova.