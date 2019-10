Bertens doet ook in Linz goede zaken richting WTA Finals

Het toernooi voor de Nederlandse (die in Oostenrijk direct als eerste geplaatst was) begon vanavond dus met een overwinning. In de eerste set plaatste Bertens op 3-3 de beslissende break, waarna ze die met 6-4 binnensleepte. De tweede set begon (overigens net als de eerste) met breaks aan beide kanten, waarna het tot 5-5 gelijk opging. Bij die stand sloeg Bertens zich wederom door de service van de Japanse heen, waarna ze het karwei zelf afmaakte: 7-5.

Het toernooi is voor Bertens belangrijk, omdat ze nog altijd vol in de race is voor een ticket voor de prestigieuze WTA Finals. In het kader daarvan kreeg Bertens eerder al goed nieuws: Belinda Bencic, een concurrente van Bertens, verloor in de eerste ronde. Bertens staat op de negende plek op de jaarranglijst, Bencic staat een plekje lager. De beste acht tennissters mogen deelnemen aan de WTA Finals in Shenzhen, het eindejaarstoernooi voor vrouwen.