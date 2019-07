Bertens en Kerkhove in actie op tweede dag Wimbledon

De als vierde geplaatste Bertens haalde vorig jaar de kwartfinales op Wimbledon, terwijl haar tegenstandster alleen in 2016 een partij wist te winnen op het Londense gras. Minella is bezig aan haar tweede loopbaan omdat zij na Wimbledon 2017 een pauze inlaste vanwege zwangerschap. Twee jaar geleden baarde Minella opzien door na haar nederlaag in de eerste ronde te bekennen dat ze al vier maanden zwanger was.