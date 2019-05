Bertens euforisch na zege in Madrid: Dit is wel heel erg bizar

Door Lisette van der Geest Een paar keer werd Kiki Bertens vannacht wakker. Dat heeft ze vaker als haar lijf vermoeid is. Nu, na een week vol intensieve partijen – al doet de uitslagenlijst zonder setverlies bijna een moeiteloos optreden vermoeden – dus ook. Dan is ze onrustig. Gaat er van alles door haar hoofd. Blijdschap, fragmenten van haar wedstrijden. Na een kort lachje: ,,Maar ik lag wel lekker hoor.” Dat kon ook niet anders. Sinds gisteren is Bertens (27) de beste Nederlandse tennisster ooit. Niemand haalde hiervoor de top vier op de wereldranglijst, door haar winst in Madrid bij een van de grootste toernooien ter wereld staat de geboren Wateringse vanaf morgen op plaats vier.

,,Dat is wel heel erg bizar, bij de top vijf, de beste Nederlandse ooit, dat zegt wel iets en daar ben ik zeker trots op”, zegt Bertens telefonisch vanuit Madrid. Later vandaag vliegt ze door naar Rome, waar ze van plan is haar laatste toernooi te spelen ter voorbereiding op Roland Garros dat eind deze maand begint.

Haar zwaarste partij was misschien wel die tegen Sloane Stephens, een dag eerder. Waar zaterdagavond direct na afloop een brede lach over haar gezicht trok, vertrok haar gezicht een dag eerder nog van emotie, al was het maar heel even. Opluchting na opgekropte spanning. Die dag was anders, zegt ze. Elk spiertje deed pijn. Haar nachtrust ervoor was kort na een late avondwedstrijd. ,,Mijn lichaam was niet uitgerust, die wedstrijd was heel zwaar. Dan komen er even emoties als het toch lukt. Ergens knap dat als het niet lekker voelt, je toch weet te winnen.”