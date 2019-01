Bertens gaat voor grand slam-titel: ‘Ik voel me sterk’

Door Rik Spekenbrink



Ze geeft het grif toe. Kiki Bertens heeft een zwak voor tradities. Als jong meisje wist ze al dat ze wilde trouwen en, als het haar gegeven is, een paar kinderen zou willen krijgen. Dat eerste gaat alvast gebeuren, getuige de ring aan haar vinger, die zelfs tijdens het tennissen te zien is. ,,Ik heb er totaal geen last van, dus ik houd hem mooi om”, glundert Bertens op het olympisch tennispark van Sydney. Ze is deze week goedgehumeurd, maar als het over haar aanstaande huwelijk met Remko de Rijke gaat, glimt ze helemaal van oor tot oor.