Bertens geeft op tegen Ostapenko en gaat zonder winstpartij naar Roland Garros

Kiki Bertens reist zonder overwinning in de tas naar Roland Garros. Ze gaf in haar eerste partij in Straatsburg, tegen voormalig Roland Garros-kampioene Jelena Ostapenko, op bij een stand van 6-2, 4-6, 2-4.

Door Rik Spekenbrink

De opgave kwam ogenschijnlijk uit het niets. Bertens speelde vanaf halverwege de tweede set slecht en bewoog ook minder goed, maar dat was niet direct te herleiden aan een blessure. Bij 2-4 in de derde set riep ze de arts de baan op, maar niet om zich te laten behandelen. Ze gaf aan last te hebben van haar achillespees, en niet door te willen spelen. Daarmee gaf ze de overwinning aan Ostapenko.



Bertens verloor vorige week ook haar eerste enkelpartij na ruim 200 dagen. In Rome was Polona Hercog te sterk. Om toch wat wedstrijdritme op te doen richting Roland Garros, vroeg ze met succes een wildcard aan voor het kleinere graveltoernooi in Straatsburg. Daarin zou Bertens eigenlijk een Franse wild card-speelster treffen in de eerste ronde, maar ze schoof een plekje op op de plaatsingslijst, kreeg een bye en speelde daardoor nu in de tweede ronde tegen Ostapenko.

Verre van ideale tegenstander

Dat is verre van een ideale tegenstander om ritme op te doen. De winnares van Roland Garros in 2017 speelt in de regel erg onvoorspelbaar. Ook al won de 23-jarige nummer 43 van de wereld na die enorme verrassing niet al te veel belangrijke partijen meer. En won Bertens de laatste twee van hun drie onderlinge ontmoetingen.

De eerste set liep nog gesmeerd voor Bertens. Ze speelde een stuk beter dan in Rome. Haar service liep goed en vanuit het achterveld maakte ze amper fouten. Dat kon Ostapenko niet zeggen. De Letste staat bekend om haar ‘casinotennis’, alles of niets. Het was te vaak niets in die snelle eerste set, maar dat dwong Bertens ook af. Ze brak twee keer door de zwakkere opslag van Ostapenko heen, oogde geconcentreerd.

Breekpunten onbenut

Na een lange openingsgame brak Bertens ook in het tweede bedrijf direct de service van Ostapenko. Maar toen ze die na een mindere beurt meteen weer weggaf, leek alsnog een lange set in de maak. Die kwam er ook, mede omdat Bertens een paar handen vol breekpunten onbenut liet. Na een paar behoorlijke games leek ze bij 4-2 alsnog op weg naar een zakelijke zege, maar het bleef erg wankel. Na vier slechte games was de set ineens verloren.

Ondanks een break voorsprong oogde Bertens veel te mat in de derde set. Ze bewoog traag en straalde niet uit nog in een overwinning te geloven. Van 2-0 werd het snel weer 2-4. Daarop riep Bertens de dokter de baan op. ,,Ik weet wat ik mankeer, want ik heb dit probleem al heel lang”, zei Bertens. Ze gaf aan in orde te zijn, maar toch te willen opgeven.

Bertens’ coach Elise Tamaëla liet na afloop weten dat Bertens last had van haar achillespees. ,,Dezelfde blessure speelt weer op, ze kon niet meer goed afzetten. We hopen het te kunnen fixen voor Roland Garros, dat verwacht ik wel.” De twee rijden vandaag nog naar Parijs, waar een isolatie van 24 uur wacht na de verplichte coronatest. Tamaëla: ,,Dan krijgt haar voet in ieder geval rust.”

Volledig scherm Jelena Ostapenko. © BSR Agency