Bertens geeft vertrouwen boost met zege op Bencic

Persoonlijk record acesKiki Bertens heeft de start van haar voorbereiding op Roland Garros goed voortgezet. De mondiale nummer 7 had in de tweede ronde van het graveltoernooi in Stuttgart alle moeite met Belinda Bencic, maar plaatste zich na een zwaarbevochten driesetter toch voor de kwartfinale: 4-6, 6-3, 6-4. Een grote rol daarin speelde de service. Met liefst twintig aces verbeterde ze haar eigen persoonlijk record.

Volledig scherm © EPA De Zwitserse nummer 20 van de wereld stelde na iets meer dan 40 minuten spelen de eerste set veilig. Beide speelsters waren eerder in de set dicht bij het plaatsen van een break, maar Bencic slaagde hier op het perfecte moment in. Bij 4-4 ging ze door de Nederlandse service, om het even later zelf uit te serveren. Het was het verhaal van de eerste set: beide speelsters waren aan elkaar gewaagd, maar Bencic was iets sterker op de belangrijke momenten.

Lees ook Haase komt in Boedapest net tekort tegen toptalent Coric Lees meer

Bencic leek aan het begin van de tweede set door te gaan waar ze gebleven was, want ze brak Bertens direct. De mondiale nummer 7 reageerde hier echter sterk op. Ze realiseerde haar eerste break van de wedstrijd en volgde het op met een ijzersterke opslagbeurt. Daarna probeerde Bertens door te pakken, maar ze kon het slordige spel van Bencic in diens eigen game niet uitbuiten. ‘Zo slecht!', schreeuwde de Nederlandse zichzelf toe. Even later lukte het weer niet, toen ze een levensgrote kans om naar 2-4 te gaan onbenut liet. Het sleutelmoment van de tweede set kwam twee games later. Bertens plaatste dan toch haar tweede break van de set en maakte daarna geen fout: 6-3.

In de beslissende derde set sloeg Bertens als eerste toe. Bij 2-2 brak ze Bencic en nam zo het voortouw. Daarna had Bertens de smaak te pakken. Een lovegame op eigen service leek een nieuwe break in te luiden, maar de Zwitserse werkte een kans voor Bertens weg. Bij 5-4 mocht Bertens serveren voor een kwartfinaleplaats en deed dat overtuigend. Ze serveerde wederom ijzersterk - in totaal sloeg ze liefst 20 aces, een nieuw persoonlijk record - en maakte er op love een einde aan.

Bertens vond zelf dat ze niet haar beste tennis had laten zien, maar door haar service uit de problemen was gekomen. ,,Heb ik twintig aces geslagen?”, reageerde ze enigszins verbaasd tijdens het interview op de baan. ,,Dat is een record voor me, want dat heb ik nog niet eerder gedaan. Mijn coach (Raemon Sluiter, red) vertelde me voor elk punt te vechten, zodat we nog een paar dagen langer hier kunnen blijven. Ik ben heel blij dat ik verder ben, want het was een lastige partij.”

Het is voor Bertens de eerste keer dat ze de kwartfinale bereikt in Stuttgart. Vorig jaar moest ze in de eerste ronde nog haar meerdere erkennen in Karolina Pliskova, de latere winnares. In die kwartfinale zal Bertens morgenavond in ieder geval niet kunnen rekenen op de steun van het publiek. Haar tegenstander komt namelijk uit het Duitse onderonsje tussen Angelique Kerber en Andrea Petkovic.

Volledig scherm © Getty Images