Bertens hard onderuit in halve finale tegen Pliskova

Bertens zat geen moment in de wedstrijd tegen de nummer 3 van de wereld, maar liet de afgelopen weken wel zien dat ze tegenwoordig ook op gras uit de voeten kan. Het gras dat ze zo vervloekte, omdat haar bal ‘er niets deed’ en omdat haar voetenwerk er niet voor was geschikt.



Bertens weet, ondanks het gemis van het glijden, veel ballen terug te krijgen. En met haar slice, dropshots en netspel kan ze nu schaken op gras. Vertragen indien nodig, aanvallen en afmaken als zich een kans voordoet. Haar ondergrens is ook op gras fors verhoogd. Ze straalt vertrouwen uit, raakt niet van slag na een mindere periode en denkt goed na over het tactische plan. Haar spel van de laatste weken is een opsteker voor Wimbledon dat volgende week begint. Ze speelt daar in de eerste ronde tegen de Luxemburgse Mandy Minella.