Bertens heeft het zwaar na nederlaag: 'Het doet pijn'

Door Fardau Wagenaar



,,Ik probeer er rustig over te praten, maar het is moeilijk’’, laat ze na afloop weten. De nederlaag is vers, ze heeft net driekwartier met coach Raemon Sluiter gesproken over wat er mis is gegaan. ,,Ik kreeg geen balans in mijn spel en maakte daardoor te veel fouten. Ik kwam niet los, had momenten van paniek en begon te veel te twijfelen. Kerber bleef terugslaan, ze deed het heel knap. Daardoor begon ik nog meer aan mezelf te twijfelen.’’



Bertens is gravelspecialiste bij uitstek, ze is door de WTA (de tennisfederatie voor vrouwen) bestempeld tot de nummer twee op gravel na Simona Halep, die vandaag wel makkelijk haar partij won van Andrea Petkovic. De verwachtingen waren hooggespannen en de speelster uit Wateringen maakte er ook een boeiende gevecht van tegen de Duitse, die ze in 2016 in de eerste ronde van Parijs verrassend versloeg. Kerber was destijds de nummer 1 van de wereld, nu is ze de nummer 12.