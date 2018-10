Bertens heeft plek in WTA Finals niet meer in eigen handen

Verlies in MoskouKiki Bertens is er niet in geslaagd zich op eigen kracht te plaatsen voor de WTA Finals van komende week. Door haar nederlaag in de tweede ronde van het toernooi in Moskou, is haar enige hoop om in Singapore te spelen een afzegging van een concurrente.

Door Rik Spekenbrink



Het was voor Kiki Bertens in Moskou niet alleen een partij tegen Aliaksandra Sasnovich, maar ook tegen zichzelf. De spanning was duidelijk zichtbaar bij de Nederlandse, in haar spel en in haar ogen. Ze wist dat ze het in eigen hand had; twee partijen winnen en ze zou volgende week in Singapore spelen op het prestigieuze eindejaarstoernooi. Juist dat besef werkte af en toe verlammend. Ze verloor met 3-6, 6-4, 3-6 van de Wit-Russin (24).

Toch speelde Bertens aanvankelijk goed. Tot 3-3 in de eerste set was ze de betere van de twee, al benadrukte ze dat niet in de score, ze miste drie breekkansen op 2-1. In een gehaaste en slordige zevende game brak Sasnovich, de nummer 31 van de wereld, wel. Daarna was Bertens het even helemaal kwijt en weg was de eerste set.

Simpel

Houd het simpel, was de boodschap van coach Raemon Sluiter, door Bertens op de baan geroepen. Dat lukte niet direct. Tot twee keer toe gaf ze een voorsprong uit handen. Sasnovich, die op Roland Garros dit jaar nog in twee sets van Bertens verloor, speelde bovendien goed. Maar tegen het slot van de tweede schroefde ook Bertens haar niveau op, met een beslissende break op 4-4.



Ze kon dat spel geen vervolg geven in de beslissende derde set. In korte tijd was het 3-0 voor Sasnovich. Maar net zo snel had Bertens dat gerepareerd en leek ze het momentum te hebben overgenomen. De partij bleef echter onvoorspelbaar en wisselvallig, net als het spel van Bertens. Ze liet zich na weer een matige game op 3-4 breken. Sasnovich kreeg ook nog wat last van de spanning, kreeg bij het serveren voor de wedstrijd nog een breekpunt tegen, maar benutte uiteindelijk haar vierde matchpoint.

