Bertens heeft uitzicht op top tien van de wereld: Veel punten te verzamelen

Vorig jaar strandde Bertens zowel in New Haven als in New York in de eerste ronde. De 26-jarige Wateringse kan daardoor veel punten voor de wereldranglijst verzamelen als ze haar hoge niveau weet vast te houden in de Verenigde Staten.

Jelena Ostapenko staat momenteel tiende op de mondiale ranking en op punten niet ver van Bertens af. De Letse tennisster doet niet mee in New Haven. Bij de US Open van 2017 werd Ostapenko in de derde ronde uitgeschakeld en dit jaar heeft ze dus wat punten te verdedigen.



Bertens staat nu vierde in het lijstje van hoogst genoteerde Nederlandse tennissters op de wereldranglijst aller tijden.