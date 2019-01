Bertens: ‘Het was een mooi gevecht’

Misschien gaat Kiki Bertens later vandaag nog even haar eigen partij tegen Ashley Barty terugkijken. Om de bevestiging te krijgen dat het inderdaad een goede halve finale was in Sydney. En daarmee de overheersende teleurstelling snel weg te spelen. Want: de Australian Open komen eraan. ,,Ik moet door. Al is dat makkelijk gezegd natuurlijk.”

Door Rik Spekenbrink

Bertens ging in een spannende pot uiteindelijk in drie sets onderuit tegen de Australische publiekslieveling: 7-6, 4-6, 5-7. ,,Ik merkte ook aan het publiek dat het een goede partij was geweest. Maar ik ben natuurlijk altijd erg kritisch op mezelf. Want ik had kansen om te winnen. In de derde set riep ik Raemon (Sluiter, coach, red.) de baan op. We spraken af dat ik voor mijn kans zou gaan, als ik een breakpoint zou krijgen. Vol op haar backhand. Vervolgens krijg ik op 4-3 twee kansen om haar te breken en speel ik twee keer zacht op haar forehand. Toch iets te voorzichtig, dan denk ik: ik mag het punt niet verliezen. Daarom ben ik pissig op mezelf. Want zoals ik vandaag serveerde was dat een virtueel matchpoint.”

Toch is haar hoop dat ze deze nederlaag sneller verwerkt dan die van vorige week in Brisbane. Tegen Donna Vekic kreeg ze in de tweede ronde een matchpoint, maar verloor uiteindelijk in drie sets. ,,Twee keer met 7-5 in de derde set verliezen, natuurlijk komt dat binnen. Maar ik speelde in Brisbane niet goed, en had desondanks grotere kansen. Vandaag tegen Barty was het gewoon een mooi gevecht, dat op een paar punten werd beslist.”

Over haar opslag – Bertens eindigde op 15 aces – was ze te spreken. ,,Voor mijn gevoel is die afgelopen maanden verbeterd. Ik raak de hoeken goed en kan iets meer snelheid meegeven.