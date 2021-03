Bertens hoeft niet in actie te komen tijdens eerste ronde in Miami

Billie Jean King Cup Haarhuis selecteert Bertens, Kerkhove, Rus en Schuurs voor confronta­tie met China

12 maart Kiki Bertens maakt als verwacht haar opwachting volgende maand in de Billie Jean King Cup, voorheen de Fed Cup. Captain Paul Haarhuis heeft de nummer elf van de wereld opgenomen in zijn selectie voor het duel met China op 16 en 17 april in Den Bosch.