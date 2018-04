Bertens imponeert met winst WTA-toernooi in Charleston

Vijfde toernooizegKiki Bertens heeft het WTA-toernooi van Charleston gewonnen. De 26-jarige tennisster uit Wateringen was in de finale in twee sets veel te sterk voor de als vijfde geplaatste Duitse Julia Görges: 6-2, 6-1.

Bertens speelde een ijzersterke finale en was binnen 58 minuten klaar met de 29-jarige Görges. Het is voor Bertens haar vijfde zege van een WTA-toernooi. Eerder won ze al de WTA-toernooien in Fes (28 april 2012), Nürnberg (21 mei 2016), nogmaals Nürnberg (27 mei 2017) en Gstaad (23 juli 2017). Ze verloor alleen de finale van het WTA-toernooi in Gstaad op 17 juli 2016.



Bertens klimt door deze toernooizege van de 27ste naar de 21ste plaats op de wereldranglijst. Haar beste positie ooit op de wereldranglijst was de achttiende plaats in mei 2017. ,,Bedankt voor een fantastische week hier in Charleston, ik heb er enorm van genoten. Ook enorme dank naar mijn coach Elise Tamaëla, die het geweldig gedaan heeft als tijdelijke vervanger van Raemon Sluiter, die hier helaas niet bij kon zijn deze week," zei Bertens na afloop.

Het Charleston Open werd sinds de oprichting in 1973 al gewonnen door grote namen in het vrouwentennis als Chris Evert, Steffi Graff, Martina Navratilova, Martina Hingis, Serena Williams, Venus Williams, Caroline Wozniacki en Angelique Kerber.

Twee partijen op finaledag

Bertens, die als twaalfde was geplaatst in Charleston, en Görges moesten zondag allebei twee partijen afwerken. Door hevige regenval kon zaterdag nauwelijks getennist worden. Bertens rekende in de lange en spannende partij, waarbij ze één matchpoint overleefde, af met de Amerikaanse Madison Keys: 6-4 6-7 (2) 7-6 (5) te verslaan. Kort daarna kwam Görges de baan op om haar halve finale tegen Anastasija Sevastova uit Letland, die zaterdag was stilgelegd bij 4-4 in de eerste set, af te maken. Ze won met 7-6 (5) 6-3.

In de finale bleek dat Bertens duidelijk beter om kon gaan met het spelen van twee partijen kort achter elkaar. Waar ze het in vorige partijen in Charleston bij momenten lastig had, gaf ze de Duitse nummer dertien van de wereld geen kans. Binnen het uur was de partij op het grijze gravel al klaar.

Ook haar vorige vier toernooizeges in het enkelspel behaalde Bertens op gravel.

