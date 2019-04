Bertens in derde ronde Charleston tegen Sakkari

'Ontzettend blij met zege' Van der Poel ziet zichzelf niet als favoriet voor Ronde van Vlaanderen

3 april Mathieu van der Poel (24) werd vanmiddag de jongste winnaar van Dwars door Vlaanderen sinds Baden Cooke (toen 23) in 2002. Het supertalent was ‘ontzettend blij’ met de knappe zege, in pas zijn tweede optreden in een WorldTour-wedstrijd. In Gent-Wevelgem werd Van der Poel zondag vierde.