Bertens in dubio over Spelen: ‘Openingsceremonie een voorwaarde’

Maar de twijfel zit hem vooral in Demi Schuurs. Ze heeft haar goede tenniscollega eerder min of meer beloofd voor Tokio te gaan. Als dubbelkoppel is de combinatie op het eerste oog kansrijk voor eremetaal. De Limburgse Schuurs heeft bovendien een grote olympische droom. ,,Was Demi er niet geweest, was de keuze een stuk gemakkelijker geweest”, geeft Bertens haar overwegingen prijs. ,,Persoonlijk heb ik er niets mee. Maar de vraag is of ik egoïstisch genoeg ben, of ook aan anderen en het Nederlandse tennis denk.”