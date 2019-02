Bertens indrukwekkend naar achtste WTA-titel in Sint-Petersburg

Het was het eerste toernooi voor Bertens na de uitschakeling in de tweede ronde van de Australian Open. Die pil was bitter, maar zoals ze in Melbourne al aankondigde: er was maar één optie: gewoon weer keihard trainen en het volgende toernooi opnieuw beginnen. In Sint-Petersburg maakte ze op alle fronten indruk: met haar spel, van de service tot haar groundstrokes, maar ook mentaal. Er stond nu iemand op de baan die verbetenheid uitstraalde. Die niet in paniek raakte van een mindere fase. En die in dialogen met coach Raemon Sluiter op zoek ging naar een oplossing.

Stroeve start

Volledig scherm © REUTERS Bertens begon overigens niet goed aan haar tiende WTA-finale. Haar services, dit seizoen duidelijk een nog gevaarlijker wapen geworden, liep nog niet en ook in de rally had ze niet direct het juiste gevoel te pakken. Dat kwam ook door Vekic, die er wel vanaf de eerste bal stond. De Kroatische (22 jaar, nummer 30 van de wereld) had Bertens eerder dit seizoen in Brisbane verslagen na twee matchpoints te hebben overleefd en drie van de vier onderlinge ontmoetingen gewonnen.

Vekic brak in de openingsgame meteen door de opslag van Bertens. Die riep bij 2-3 coach Raemon Sluiter de baan op. Hij adviseerde haar zich iets meer op zichzelf te focussen dan op haar tegenstandster en het ‘iets simpeler te houden’. De tips hadden niet meteen effect, want op 2-4 brak Vekic Bertens opnieuw voor 2-5. Maar van het ene op het andere moment was de Nederlandse scherp als en mes en met een reeks heerlijke punten (16 van de 17 punten gingen nu naar Bertens) won ze vier games op rij. Vekic leek het helemaal kwijt te zijn, maar sleepte er nog wel een tiebreak uit. Het momentum lag echter bij Bertens, die op elke bal van Vekic antwoord had en de tiebreak overtuigend met 7-2 won.

Een vroege break, opnieuw op love, van Bertens in de tweede set leek haar achtste WTA-titel al voorzichtig aan te kondigen. Ze had de hele week goed gespeeld in Sint-Petersburg. Met een mentaal belangrijke overwinning op Anastasia Pavljoetsjenkova, die haar op de Australian Open nog de weg had geblokkeerd, in de kwartfinale. En een uitstekende zege op Aryna Sabalenka, talent en top 10-speelster uit Wit-Rusland, in de halve eindstrijd.

Beslissende break

Ondanks die stroeve start in de finale werd ook Vekic ontmanteld. Die maakte de eerste achterstand in de tweede set nog wel goed, maar op 4-4 plaatste Bertens de beslissende break. Het uitserveren leek geen probleem op te leveren. Bij 40-0 juichte ze al, maar via een succesvolle challenge maakte Vekic het eerste wedstrijdpunt onschadelijk. Ook het tweede en derde matchpoint miste Bertens, maar na een lucky netbal was het alsnog raak.

Met de titel kan Bertens 141.500 dollar en 470 punten bijschrijven. Ze blijft op plek 8 van de wereldranglijst, maar heeft de top 5 in het vizier. Het gaatje met Karolina Pliskova, die vijfde staat, is nog maar 255 punten.

Bertens won eerder de WTA-toernooien van Fez, Neurenberg (2x), Gstaad, Charleston, Cincinatti en Seoul. Ze verloor voorlopig slechts twee van de tien WTA-finales die ze speelde, in Gstaad en Madrid.

