Bertens keert huiswaarts na afgelasting ‘vijfde grandslam’

Indian WellsKiki Bertens keert na de afgelasting van Indian Wells huiswaarts en wacht in Nederland een beslissing met betrekking tot het toernooi van Miami af. In het tenniscircuit is met verbazing gereageerd op het schrappen van het 'vijfde grandslamtoernooi' vanwege het nieuwe coronavirus.

,,Wij gaan dinsdag naar huis en wachten daar de beslissing voor Miami af. De kans is aannemelijk dat dat toernooi ook niet doorgaat", aldus Elise Tamaëla, de coach van Bertens. ,,Het is erg jammer en bizar, maar er was geen mogelijkheid dit toernooi door te laten gaan. Ze wilden het nog zonder toeschouwers gaan proberen, maar door de afgekondigde noodtoestand mocht dit niet van de provincie. We kunnen er niet zoveel mee en wachten de verdere beslissingen af. Er is nog een hoop onduidelijkheid."

Ook Demi Schuurs, die haar opwachting zou maken in het dubbelspel, keert terug naar Nederland. Dubbelspecialist Wesley Koolhof stond net op het punt om naar de Verenigde Staten af te reizen. ,,Ik was 'gelukkig' nog thuis en toen ik wakker werd om naar Schiphol te gaan, zag ik de appjes en e-mails over de afgelasting", aldus Koolhof. ,,Ik ben benieuwd naar Miami, maar het zou raar zijn als dat toernooi wel door zou gaan." Koolhof haalde vorig jaar de finale in Miami.

Volledig scherm Wesley Koolhof. © Pim Ras Fotografe

Coach Sven Groeneveld pleitte er op Twitter voor om Indian Wells en Miami na de US Open te spelen. De twee toernooien zouden dan de Aziatische tournee kunnen vervangen.

Social media

Jamie Murray, de broer van Andy Murray, maakt zich al zorgen over de rest van het tennisseizoen. ,,Het is geen goed teken voor de tour dat één besmetting dit teweegbrengt. Miami heeft meer besmettingen en in Monte Carlo en Italië staat het leven stil. En Roland Garros? En Wimbledon?!", schreef de Brit op social media.