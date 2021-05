Bertens kijkt uit naar Roland Garros: ‘Soms dacht ik: waarvoor doe ik het nog?’

Door Rik Spekenbrink



Vijf jaar na het bereiken van de halve finale is Kiki Bertens op Roland Garros op zoek naar het gevoel van wat zij ‘vroeger’ noemt. ,,Elke dag volle bak trainen was vanzelfsprekend. En de resultaten waren er.” Een paar jaar achter elkaar stond ze behalve in de mondiale top 10 ook hoog in de ranglijst met meest gespeelde partijen in een seizoen. Maar voor 2021 staat de teller vooralsnog op zes. De nasleep van een achillespeesoperatie duurt veel langer dan haar lief is. ,,De dokter had me gewaarschuwd dat het zwaar zou worden. Maar ik was vol vertrouwen en dacht: ik ben sterk, ik ga dit doen en kom sneller en sterker terug dan iedereen. Dat was dus niet zo. Frustrerend. Want ik wil heel graag.”