'Bertens-killer’ Mertens pakt titel in Doha na winst op Halep

Video Mathieu van der Poel heerst: acht uit acht in Superpres­ti­ge

17:10 Mathieu van der Poel heeft zijn suprematie in het veldrijden bevestigd door ook de achtste en laatste cross van de Superprestige te winnen. In Middelkerke kwam MvdP solo aan bij de Noordzeecross, waardoor hij de prestatie van Sven Nys in het seizoen 2006/2007 evenaart door alle Superprestige-crossen te winnen.