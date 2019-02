Bertens klopt Sabalenka en pakt eerste finaleplaats van het jaar

Na overwinningen op de Belgische Ysaline Bonaventure en de Russische Anastasia Pavljoetsjenkova wachtte in de halve finale van het WTA-toernooi in Sint-Petersburg Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland. De 20-jarige Sabalenka is de nummer tien van de wereldranglijst en won eerder dit jaar al het WTA-toernooi van Shenzhen.

Zenuwslopend

De eerste set was een zenuwslopende. Bij een 3-3 stand kreeg Bertens twee breakpoints, maar de Nederlandse wist deze niet te verzilveren. Vervolgens kreeg Sabalenka bij een 4-3 stand óók de kans om een servicebeurt af te snoepen. Dat lukte bijna, maar niet helemaal, ondanks twee breakpoints. Tot grote opluchting bij Bertens en haar coach Raemon Sluiter. In plaats van 5-3 voor Sabalenka werd het namelijk 4-4 en omdat beide tennissters hun servicebeurten vervolgens behielden, moest een tiebreak uitsluitsel geven in de eerste set.



In die tiebreak leken beide speelsters last te hebben van de spanning, want zowel Bertens als Sabalenka maakte een dubbele fout. Bertens knokte zich in de tiebreak knap terug van een 3-1 achterstand en maakte zelfs vijf punten achter elkaar: 3-6. Dat verschil gaf ze niet meer weg, waardoor de tiebreak (7-5) én de eerste set (7-6) in Nederlands voordeel werd beslist.