Bertens knokt zich naar halve finales Seoul

Trappers begint met ver uitduel aan competitie: 531 kilometer naar Erfurt

7:40 Het was verdediger Ryan Collier die op 20 april dit jaar Trappers aan het derde kampioenschap op rij hielp in de Oberliga. Met een strak schot in overtime in en tegen Deggendorf maakte hij een eind aan de finale-serie in de play-offs.