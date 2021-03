Bertens krijgt pak slaag van Ostapenko bij onbevredigende rentree

Kiki Bertens hoopte bij haar eerste toernooi na vijf maanden afwezigheid vooral wedstrijdritme op te doen. Dat plan mislukte vanmiddag in Doha volledig. Jelena Ostapenko was rap klaar met Bertens: 6-0, 6-2.

Door Rik Spekenbrink



Bertens zei zaterdag klaar te zijn voor haar rentree, niet naar Qatar te zijn afgereisd voor - bij wijze van spreken - één game. Het werden er twee, in een partij waar ze niet al te veel aan heeft, los van het feit dat ze kan zeggen terug te zijn op de tour.

Bertens liet zich eind oktober opereren aan bothaakjes bij haar achillespees. De revalidatie verliep voorspoedig, maar duurde wel de nodige maanden. Juist Bertens is gebaat bij veel partijen, bij wedstrijdritme, wat haar nu ontbeert.

En met Jelena Ostapenko trof Bertens het niet bij de loting in Doha. Niet omdat de Letse zo hoog genoteerd staat op de wereldranglijst (51), maar het is een atypische, soms onnavolgbare speelster om tegenover je te hebben. Ostapenko, Roland Garros-kampioene van 2017, speelt alles of niets. Als ze de ballen raakt, lijk je bij het gros van de punten kansloos. En als ze ze niet raakt, win je wel het punt, maar geeft het geen voldoening. Laat staan dat je met al die korte punten in een ritme komt.

In dit geval raakte Ostapenko ze, en keek Bertens in een mum van tijd tegen een 5-0-achterstand aan. De Nederlandse oogde wel fit, bewoog ook redelijk, maar stond continu onder druk. En haar service was niet dwingend genoeg om zelf wat vrije punten te winnen. Met een derde break zorgde Ostapenko voor de ‘bagel’: 6-0.

Nu wil het niveau van de Letse nog wel eens instorten gedurende een partij, maar daar was dit keer geen sprake van. En Ostapenko werd ook geholpen door Bertens, die fouten maakte en te snel voor de verdediging koos, daarmee haar tegenstander precies gaf wat ze wilde. Met oud Wimbledon-kampioene Marion Bartoli in haar players box bleef Ostapenko de gashendel ingedrukt houden. Op 5-1 brak Bertens haar voor het eerst, maar de game erop was het alsnog afgelopen, na 55 minuten.

Bertens komt in Qatar nog wel in actie in het dubbelspel, met landgenote Lesley Kerkhove. Daarna reist ze naar Dubai, voor het volgende WTA-toernooi, dat komende week wordt gespeeld.

Eindstand:

Bertens - Ostapenko 0-6, 2-6

