Bertens loopt finaleplek mis na nederlaag tegen Kvitova

Van Hanegem naar Den Bosch: doet-ie het of doet-ie het niet? ‘Ben hier alleen om een wedstrijd te bekijken’

9:28 Doet-ie het, of doet-ie het niet? Dat is de vraag die rondzingt bij FC Den Bosch. Willem van Hanegem (75) is gevraagd de ploeg in de play-offs richting eredivisie te gidsen en 'De Kromme' nam in ieder geval de moeite om het elftal in Kerkrade aan het werk te zien.