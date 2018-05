Bertens makkelijk naar tweede ronde in Neurenberg

Bertens was de afgelopen twee jaar de beste op het gravel in Neurenberg. De tennisster uit Wateringen schreef het Duitse toernooi in 2016 als qualifier op haar naam. Bertens trok haar zegereeks toen door op Roland Garros, waar ze pas in de halve finales strandde. Vorig jaar kwam ze als nummer 1 van de plaatsingslijst terug in Neurenberg en weer pakte de pupil van coach Raemon Sluiter de titel. Voor haar staan er daarom veel punten op het spel.