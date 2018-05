Bertens: Mijn service hield me op de been

,,Natuurlijk, ik ben heel blij, maar qua tennis was het zeker in de eerste set niet super. Mijn service hield me op de been. Daar kon ik een beetje op leunen. Vanaf het begin zat die er goed op. Dat heeft met vertrouwen te maken. Op sommige dagen loopt je service ook beter dan op andere dagen.''

In de onderlinge duels staat het 1-1. In 2016 verloor Bertens in Miami van Kerber, maar de Nederlandse tennisster versloeg de dertigjarige Duitse in hetzelfde jaar in de eerste ronde op Roland Garros in drie sets: 6-2 3-6 6-3. Kerber is de nummer 12 van de wereld. Bertens staat op de 22e plaats. De Duitse tennisster won in 2016 de titels op het Australian Open en het US Open.