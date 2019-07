Bertens morgen pas laat de baan op voor openingspartij

OJC Rosmalen treft vijf Brabantse tegenstan­ders in hoofdklas­se B, ook indeling kleinere derde divisie bekend

10:52 OJC Rosmalen is ingedeeld in de hoofdklasse B en komt daarin liefst vijf andere Brabantse ploegen tegen. Dongen, OSS’20 en Blauw Geel’38 komen net als vorig seizoen uit in de derde divisie zondag. De KNVB heeft maandag de klassenindeling voor de landelijke amateurvoetbalcompetities bekendgemaakt.