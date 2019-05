Bertens morgen tegen Kuzmova op Court Philippe Chatrier

Fitte OS­S'20-routinier De Groot klaar voor duel met grootmacht Quick Boys: ‘Vanaf nu erop of eronder’

11:39 Het lijkt lichtjaren geleden, maar tot het einde van de vorige eeuw acteerde OSS’20 hoofdzakelijk in de derde of vierde klasse. Nauwelijks meer voor te stellen, twee decennia later. Sterker nog, de ploeg van aanvaller Tony de Groot (31) kan woensdag de eerste stap zetten naar de tweede divisie.