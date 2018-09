Bertens na bloedstollende pot onderuit op US Open

Door Sjors Tanis Bertens pakte in de vijfde game de opslagbeurt van Vondrousová af, waardoor de eerste break een feit was. Op eigen opslag kwam Bertens lang totaal niet in de problemen, getuigen haar drie eigen games die ze zonder een punt te verliezen won. Ze leek de wedstrijd tegen Vondrousová, de derde linkshandige tegenstandster van Bertens op rij, te domineren. Maar bij 5-4 in het voordeel van Bertens, bij service voor winst van de eerste set, ging het mis en trok Vondrousová de stand weer gelijk: 5-5. Een tiebreak moest uitkomst brengen over winst in de eerste set. En daarin begon Bertens dramatisch: met twee dubbele fouten stond ze in no-time met 0-3 achter. Dat kon ze niet meer goedmaken en zo ging de eerste set naar Vondrousová, de Tsjechische nummer 103 van de wereldranglijst.

Bertens keert het tij, maar verliest

Bertens leek op weg naar uitschakeling toen ze ook de twee eerste games van set twee verloor, maar de mentaal sterk verbeterde Bertens rechtte haar rug. Ze nam het commando over, terwijl Vondrousová de draad helemaal kwijt was. Na zes gewonnen games op rij ging de tweede set tóch heel makkelijk naar de Wateringse: 6-2.



In de beslissende derde set streden beide tennissters voor wat ze waard waren. Daarin ging het gelijk op, maar na een fenomenale bal op breakpoint pakte Bertens de 4-2 voorsprong. Daarmee kwam de zege dichtbij, maar Vondrousová bleef vechten en Bertens was zo nu en dan slordig, tot woede van zichzelf. De Tsjechische kwam even later terug tot 4-4. Het gevecht tussen beide dames moest voor de tweede keer in de partij met een tiebreak worden beslist, maar opnieuw was Bertens daarin de mindere, waardoor haar avontuur in New York eindigt in de derde ronde.



