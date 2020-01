Bertens na gewonnen potje mens-erger-je-niet: ‘De uitvoering moet beter’

Drie keer leverde de nummer 10 van de wereld haar service in tegen de kleinere Rodionova, die geweldig verdedigde, prima varieerde en veel de slice hanteerde. Bertens had het er niet zelden moeilijk mee en ergerde zich gaandeweg zo dat zij na het verspelen van een 2-0 voorsprong in de tweede set zelfs een keer met haar racket gooide. ,,Het was niet heel goed’’, gaf ze na afloop toe. ,,Met al die wind was het lastig spelen, maar natuurlijk moet ik veel meer instappen en de ballen bij het net afmaken. Alleen, als het dan in het begin fout gaat, ga je toch twijfelen. Ik wist wat ik moest doen, maar de uitvoering was niet goed. Daarom ben ik toch blij dat ik won.’’

Met een plek in de derde ronde evenaart Bertens (28) haar beste prestatie in Melbourne van 2018. In die derde ronde wacht haar een ontmoeting met Zarina Diyas uit Kazachstan, de nummer 73 van de wereld. Ze speelden één keer eerder tegen elkaar, in 2015 in Tokio, toen won de twee jaar jongere Diyas met 6-4, 6-4. Bertens kon zich die partij herinneren. ,,Het is lang geleden, we zijn nu ruim vier jaar verder en gaan het zien. Zij is een lastige tegenstandster. Ze schaakt en heeft vlakke slagen. Maar ik zou het spel nu iets beter moeten kunnen lezen.’’