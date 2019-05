Bertens naar halve finale in Madrid na knappe winst op Kvitova

Van Gerwen na ijzersterk optreden zeker van play-offs in Premier League

9 mei Michael van Gerwen is weer een stapje dichter bij zijn vierde eindzege op rij in de Premier League Darts. De regerend wereldkampioen walste in Sheffield met 8-1 over Peter Wright heen en is zeker van een plaats in de play-offs, die over twee weken in de O2 Arena in Londen worden afgewerkt.