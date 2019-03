Bertens onderuit tegen Muguruza in Indian Wells

Isak maakt tongen in Zweden los door sterke prestaties bij Willem II

17:07 Alexander Isak is het onderwerp van felle polemieken in de Zweedse kranten. Die vinden dat de 19-jarige spits op grond van zijn prestaties bij Willem II opgenomen moet worden in de nationale selectie, die woensdag met het oog op de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Roemenië en Noorwegen bekend wordt gemaakt. Toch is de kans groot dat hij niet tot het keurkorps van bondscoach Janne Andersson hoort.