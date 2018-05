Bertens ook door in het dubbelspel

Het Nederlands/Zweedse duo, in Parijs als negende geplaatst, moest in de eerste set nog wel flink aan de bak tegen de ongeplaatste Russinnen. In de tweede set kwamen ze al snel op een ruime voorsprong en pakten de set met gemak. Bertens en Larsson speelden vorig seizoen ook veel samen en schopten het tot de WTA Finals, het toernooi waar alleen de beste dubbels aan mee mogen doen. Ze bereikten de finale.