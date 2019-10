Bertens ook in Linz nog zonder Sluiter

Door Rik Spekenbrink



Bertens en Sluiter vertelden een maand geleden aan deze krant dat ze een ‘adempauze’ namen. Na vier jaar van intense samenwerking leek het beiden na overleg goed elkaar even de ruimte te geven. Bertens maakte sportief gezien een mindere periode door en met name over de manier hoe daarmee om te gaan verschilden coach en pupil van gedachten.

Sluiter was wel oproepbaar, op ieder door Bertens gewenst moment zou hij invliegen naar Azië. Maar de speelster koos daar niet voor en reisde naar achtereenvolgens Zhengzhou, Osaka, Wuhan en Peking met Elise Tamaëla, als fysiotherapeut en ‘assistent’ van Sluiter al lid van het team. Na drie teleurstellende weken haalde Bertens in Peking de halve finale, ze verloor daarin zaterdag nipt van de nummer 1 van de wereld, Ash Barty.

Bertens accepteerde vervolgens een wildcard voor het WTA-toernooi in Linz. Eigenlijk stond ze daar niet ingeschreven, maar nu de strijd om de laatste tickets voor de WTA Finals (eind deze maand in het Chinese Shenzhen) op de laatste weken aankomt, besloot ze ook het bescheiden indoor hardcourt-toernooi in Oostenrijk te spelen. Volgende week is dan nog het grotere toernooi in Moskou.

Na onderling overleg, zo blijkt uit navraag, is besloten dat Sluiter ook deze week nog thuis blijft. Of hij volgende week in Rusland wel weer van de partij is, wordt later besloten.